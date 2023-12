Pnrr Arrivano 640mila euro per riqualificare via Longobardi

Via libera alla riqualificazione di via Longobardi, nel centro storico di Chiusi Città, grazie a 640mila euro finanziati dal Pnrr. Una strada soggetta negli anni a frane e voragini, ultimo caso nel 2022, tanto da costringere il Comune e il sindaco appena insediato, Gianluca Sonnini, a importanti lavori con procedura d’urgenza per il consolidamento della scarpata, la regimazione delle acque e la realizzazione della pavimentazione stradale.

Costo 200mila euro con risorse comunali. I soldi che arriveranno adesso dal Pnrr fanno parte di un progetto di interventi di messa in sicurezza presentato insieme a quello di via delle Fontanelle già finanziato per 240mila euro.

Adesso si procederà con la progettazione che prevede anche la riqualificazione urbana della strada e dell’area di sosta per una adeguata valorizzazione dell’area che collega il parcheggio con la Domus Romana. Questi ulteriori 640mila euro vanno ad aggiungersi agli altri 1,9 milioni di euro di fondi Pnrr intercettati fino ad oggi dal Comune di Chiusi e che riguardano il Teatro Mascagni, l’ampliamento della capienza dell’Estraforum, via delle Fontanelle, l’efficientamento energetico del patrimonio comunale che quest’anno ha interessato lo stadio Frullini.

"Se a questo aggiungiamo l’intervento alla Casa della Comunità Usl – fanno sapere dal Comune – i lavori per la condotta di Montedoglio e l’imminente rinnovo della condotta di rete idrica, si arriva ad un totale di 9 milioni di euro Pnrr a beneficio del nostro territorio".

Massimo Montebove