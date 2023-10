Più richieste per i contributi locazioni. Sunia: "Difficoltà drammatiche"

"Il report 2023 dell’Osservatorio sociale regionale evidenzia come le criticità siano presenti anche nella nostra provincia – annuncia il Sunia di Siena –. Le famiglie che nel 2022 hanno richiesto il contributo affitti sono state 1.758, registrando un +183 domande (+11,61%) rispetto all’anno precedente: 323 nel Comune di Siena, 503 nei Comuni della zona Senese, 491 nella Val d’Elsa, 441 nell’Amiata-Val d’Orcia e Val di Chiana. I nuclei che ne hanno beneficiato sono stati 1.436". Necessario, per il Sunia, che il Governo "rifinanzi i fondi, troppi nuclei rischiano di non ricevere il sostegno". La questione abitativa, prosegue il Sunia "va affrontata in modo strutturale. Le difficoltà per l’accesso alla casa e nel sostenere i costi dei mutui stanno diventando drammatiche. Gli sfratti sono in aumento, i provvedimenti eseguiti sono cresciuti del 161,9%".

La morosità incolpevole, aggiunge ancora il Sunia, "aumenta sia nel privato che nel pubblico con 443 nuclei familiari che sono morosi da almeno 6 mesi, ed è giusto ricordare che l’assegnatario delle case popolari paga un canone in base al reddito, oltre alle bollette che subiscono la vetustà del patrimonio abitativo, costituito per il 44,9% da alloggi costruiti prima del 1970, che incide pesantemente sui costi. Nel mercato privato si fatica a trovare alloggi adeguati al proprio reddito".