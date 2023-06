Più ricchezza grazie al turismo Le Terre di Siena recuperano presenze e arrivi dopo la crisi

di Andrea Talanti

Il recupero dei flussi turistici in Toscana, dopo gli anni di crisi causata dalla pandemia, è una realtà oggettiva. È quanto sottolinea il Rapporto sul turismo 2022 stilato dalla Regione, che mette in evidenza come, dopo il rimbalzo del 2021, l’anno appena trascorso abbia fatto segnare un positivo +36,6% nelle presenze, avvicinando il dato regionale a quello pre-pandemico (-8,2% rispetto al 2019). Un trend che sembra essere confermato anche per il primo trimestre del 2023, con la stessa percentuale di crescita rispetto al 2022, nonostante incognite e sfide riguardanti mercati di rilievo, come quelli extra-europei e domestici, con il preoccupante -64% nel turismo asiatico.

La Toscana prosegue quindi nel suo ruolo di pilastro del turismo mondiale, con quei 10,5 miliardi di consumo turistico nel 2019 e 48 milioni di presenze ufficiali che l’avevano catapultata al dodicesimo posto tra le regioni europee per presenze assolute. Interessante il fenomeno della redistribuzione dei flussi, con le città d’arte che sembrano aver perso terreno rispetto alle destinazioni balneari e collinari nel primo biennio (2020-2021), per poi recuperare nel 2022 in seguito al grande ritorno dei turisti internazionali (+156,1%).

Un fenomeno riscontrabile anche in Provincia, con la Val d’Orcia in particolare interessata dall’importante tenuta del turismo italiano e dal ritorno degli americani, con un aumento nelle presenze intorno al 30% nell’ultimo biennio e una variazione positiva vicina al 20% rispetto al 2019. Rimangono invece al di sotto, seppur di poco, della soglia 2019 le Terre di Siena (-4,4%), nonostante un recupero del 50% nel biennio, e la Valdichiana senese, in recupero ma ancora al di sotto circa del 10% rispetto al 2019. Positivi anche i numeri di Valdelsa e Amiata.

La ripresa è affiancata anche dall’aumento della domanda di lavoro turistico nelle città d’arte, tra queste anche Siena (dove il saldo dei contratti di lavoro dipendente in ambito turistico è superiore al 100%). Un dato sorprendente, soprattutto se paragonato alla distanza che continua a permanere in termini di presente turistiche rispetto all’epoca pre-Covid. Le dinamiche dei flussi tra gennaio e marzo 2023 sembrano confermare la crescita nelle presenze osservata nello stesso periodo relativo al 2022, sebbene a ritmi inferiori, con un aumento di 1,1 milioni nelle presenze, con circa un altro milione da conquistarne per raggiungere i livelli del 2019. Protagonista della ripresa la componente straniera (+93%), con quella extra-europea in crescita del 145,6% (seppur rimanga ampio il gap con il 2019, -34%). Ancora sensibile invece la distanza dai livelli pre-Covid per quanto riguarda la componente nazionale dei flussi (-15,8% nonostante una crescita del 9,8% rispetto al 2022).

Dati che si sposano con le vivaci dinamiche congiunturali delle città d’arte nel primo trimestre 2022, con Siena che si attesta tra le performance positive con una crescita delle presenze superiore al 30% nell’ultimo anno.