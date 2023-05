"Più facile vincere le elezioni che il MotoGp Parola di motociclista"

di Cristina Belvedere

Roberto Bozzi, 59 anni, dipendente del servizio Assistenza tecnica di Tim a Siena, ex sindaco di Castelnuovo, ha due figlie e due nipoti, è contradaiolo del Valdimontone e ha due grandi passioni: la politica e il motociclismo.

Bozzi, come è nata la sua candidatura?

"Per amore della città e per la disponibilità che ho dato ad Azione dopo la rottura con Italia Viva, che ha preferito fare l’accordo con il sindaco uscente De Mossi e il candidato Massimo Castagnini. Mi sono messo a disposizione in quanto ero la persona con maggiore esperienza politica e amministrativa".

La rottura a livello comunale con Italia Viva ha anticipato quello che poi è avvenuto anche a livello nazionale...

"Si può dire che abbiamo anticipato il trend nazionale. Noi abbiamo sempre portato avanti un’idea riformista, ma la rottura con i renziani c’è stata sulla valutazioni dei candidati a sindaco. Come Azione abbiamo dato una valutazione negativa del sindaco uscente e della sua Giunta; loro invece hanno fatto l’accordo proprio con De Mossi. In altre parole, abbiamo preferito percorrere in solitaria una strada dritta, seria e pulita".

Tre aggettivi che descrivano Roberto Bozzi.

"Serio, competente e affidabile".

Ci sono otto candidati a sindaco: il confronto è più sui programmi o sull’immagine?

"Non tutti i programmi sono uguali, alcuni infatti sono molto fantasiosi. Il mio guarda in prospettiva, ma con i piedi saldamente ancoràti per terra, vista l’esperienza da sindaco a Castelnuovo Berardenga. Le elezioni si giocheranno sulla credibilità personale, l’esperienza e la capacità di comunicazione. Certo, chi ha più risorse economiche, potrà fare comunicazione molto meglio, essere più martellante. Ma non è detto che questo sia la cosa migliore".

Torniamo all’esperienza politica e amministrativa: come colmare il gap tra politica e cittadini?

"L’esperienza è sempre un valore aggiunto. Il mio lavoro da amministratore è stato a contatto con la gente che vuole vederti in faccia, conoscere progetti e tempistiche di realizzazione. E’ importante metterci sempre la faccia e motivare cosa si fa e cosa non si riesce a fare".

Cosa serve per amministrare Siena?

"Tanta determinazione, capacità di dialogo e ascolto. E’ necessaria anche la capacità di apertura al territorio, ai Comuni limitrofi, nonché la capacità di interlocuzione con la Regione, il Governo e i livelli internazionali".

Quali sono i suoi punti di debolezza?

"Non siamo un partito organizzato. Abbiamo tanti volti nuovi, quindi non ci sono vecchie logiche di gestione, ma c’è anche la difficoltà a trovare consensi".

Un pronostico per le elezioni?

"Ci sarà grande dispersione di voti. Azione è nata da poco a Siena, contiamo sul voto d’opinione".

Lei è appassionato motociclista: è più facile vincere le elezioni a Siena o il MotoGp?

"Le elezioni a Siena, senza dubbio".