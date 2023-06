Più di 9mila studenti di 500 classi hanno fatto ’RI-Creazione’ a scuola

Con la fine della scuola si conclude anche l’ottava edizione di ’RI-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno’ il progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana. Quest’anno hanno partecipato più di 9mila studenti e quasi 500 classi delle scuole primarie e secondarie di 68 Comuni dell’Ato Toscana Sud; nella provincia di Siena si parla di 2.401 studenti, 125 classi delle scuole di 24 Comuni. Più di 1.800 le ore di lezione effettuate dai 30 educatori incaricati da Sei Toscana e migliaia di accessi alla piattaforma didattica www.ri-creazione.it, con videolezioni, video-laboratori, schede di approfondimento. "Gli straordinari risultati raggiunti – dice il presidente Alessandro Fabbrini – ci spingono a continuare nella direzione intrapresa, annunciando la nona edizione". L’offerta formativa si è articolata in 7 percorsi tematici per fasce d’età: ’Ogni cosa al suo posto, la natura non rifiuta’ per gli studenti di I e II primaria; ’Chi l’ha detto che non serve più’ e ’Il ciclo del riciclo’ per III e IV primaria; ’Meno è meglio’, ’Da cosa rinasce cosa’, ’RAEE e RUP... impariamo a conoscerli’ e il nuovo percorso ’Agenda 2030: gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile’ per la scuola secondaria di primo grado.