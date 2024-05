Pitigliani e i cambiamenti: "Rilancio per Castellina" Stefano Pitigliani si candida per Castellina Cambia in risposta alla richiesta inaspettata dei cittadini. Punta a riportare il paese all'eccellenza nell'accoglienza e nella promozione turistica, con attenzione ai residenti. Critica la mancanza di servizi efficienti e propone un'amministrazione apolitica. Auspica maggiore coesione tra i piccoli Comuni del Chianti per una promozione sinergica.