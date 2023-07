Pistillo, quando in Piazza si puntava sui giovani

Chissà se questo 2023 passerà alla storia per aver dato spazio anche ai fantini giovani. E’ successo anni fa a Federico Corbini in arte Pistillo, fantino senese classe 1972 che la Chiocciola fa esordire il 16 agosto 1993 con il cavallo Icaro. Lo scatto non è dei migliori e l’avversaria scappa via, senza poi allarmanti conseguenze, così la Contrada di via San Marco gli rinnova la fiducia per il successivo 2 luglio 1994 con un altro soggetto non certo di grande potenza, Imperatore. Alla mossa alza bene stavolta la Tartuca e il suo compito si può dire che finisce qui. Il Palio cambia in fretta le sue strategie: per Provenzano 1995 eccolo in Tartuca con Pippinella e questa è forse la sua carriera migliore. Scatta infatti in testa e soltanto la potenza dell’Onda lo fa girare secondo. Un attimo dopo il cavallo cede e Pistillo cade, non permettendogli di continuare a fare buone cose.

Il 3 luglio 1997 indossa i colori della Lupa con Rivù: la partenza questa volta è da dimenticare e poi c’è la caduta nelle retrovie al primo San Martino. Ultima occasione per Pistillo datata 2 luglio 1998 nella Pantera con Silver Sword: l’uscita dai canapi è da dimenticare e resta sempre nelle retrovie per i tre giri.