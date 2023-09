Pista ciclopedonale. Il percorso è deviato

Circolazione pedonale e ciclabile deviata. Lo annuncia la segnaletica sistemata sul posto dalla Polizia municipale di Poggibonsi, dopo la temporanea chiusura per ragioni di sicurezza di una parte del tracciato della pista ciclopedonale della ex linea ferroviaria Poggibonsi-Colle Val d’Elsa. Saranno poi realizzate delle opere (di natura provvisoria) per consentire una riapertura e una fruizione in sicurezza del percorso che unisce i due centri della Valdelsa, nell’attesa delle verifiche e delle valutazioni e poi dei necessari interventi di ripristino.

Tutto ciò alla luce del crollo di alcune pietre dal ponte della località Vada. Un pugno di case, immerso nel silenzio delle campagne della Valdelsa, che si trova completamente nel territorio di Poggibonsi. Lì abitano alcune famiglie, interessate dalle recenti disposizioni legate a motivi di sicurezza, e ha sede anche una struttura agrituristica. La decisione dello stop temporaneo è stata presa già nella mattinata di sabato in seguito all’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento. Pompieri che erano stati allertati nella circostanza a causa della caduta di massi dal ponte, che in un punto preciso sovrasta il percorso molto frequentato da appassionati delle due ruote e da amanti di passeggiate all’aria aperta. Da lì, dunque, il provvedimento di momentanea chiusura di una porzione della ciclabile (inaugurata nel 2011, a distanza di anni dalla dismissione della remota "strada ferrata") e del viadotto carrabile che, oltre a unire due strade private, arriva a condurre proprio in direzione della località Vada, in pratica all’inizio della pendenza con destinazione Montemorli.

Paolo Bartalini