Pista ciclopedonale. Al via la riqualificazione

Una notizia che farà sicuramente piacere a chi ama le passeggiate e le pedalate in bici: l’attesa riqualificazione della pista ciclopedonale da Poggibonsi a Colle è finalmente in arrivo. Scendendo nei particolari, i lavori interesseranno il tratto che si trova nel Comune di Poggibonsi e riguarderanno la sostituzione della staccionata e la rimozione della vegetazione selvaggia lungo il percorso. L’intervento in questione è stato affidato proprio in questi giorni ad un’impresa di Sinalunga e per l’amministrazione comunale comporterà, complessivamente, una spesa di 77.000 euro. I lavori inizieranno a breve e dureranno alcune settimane, poi la pista sarà pronta ad accogliere il popolo di ciclisti e camminatori che, soprattutto nella bella stagione, si concede un giro su questo percorso che corre lungo i binari della ex ferrovia, un tracciato particolarmente suggestivo immerso nella campagna valdelsana. La pista, lunga 6 chilometri e mezzo, fu inaugurata il 19 novembre 2011 recuperando il tracciato della vecchia ferrovia che univa Poggibonsi e Colle, in disuso dal 1987. Questa tratta è inserita in una rete di percorsi ciclo turistici che va ad aggiungersi all’offerta regionale di turismo verde e sostenibile.