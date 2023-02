Pista ciclabile Sostituita la staccionata

Nuova staccionata lungo la pista ciclopedonale nella zona degli impianti sportivi della Virtus Poggibonsi. E’ stata sostituita la staccionata presente nel primo tratto della pista da Poggibonsi a Colle Val d’Elsa. La staccionata, visti i diversi tratti danneggiati, è stata completamente sostituita (per circa 150 metri) con una nuova recinzione in materiale riciclato. I lavori di posa si sono conclusi in questi giorni e adesso la pista è pronta ad accogliere il popolo dei ciclisti e dei camminatori.