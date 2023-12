Pista ciclabile in Strada Fiume Valentini: "Una scelta inspiegabile"

La pista ciclabile in via Fiume desta non poche perplessità. A dare voce a ciclisti e appassionati delle due ruote, l’ex sindaco Bruno Valentini, da sempre amante dello sport: "Questa me (ce) la devono spiegare – scrive in un lungo post su Facebook –. A Siena sulla Strada Fiume hanno da pochissimo tracciato una sorta di corsia ciclabile lungo la carreggiata stradale accanto a una pista ciclopedonale protetta. Il ciclista viene quindi ’invitato’ a percorrere la viabilità ordinaria, lungo una strada dove i veicoli corrono veloci, nonostante i cartelli con i limiti, invece di seguire il percorso in sicurezza".

Valentini continua: "Non so davvero perché il Comune abbia fatto una tale scelta. Forse per evitare la commistione pedoni-ciclisti sul percorso esistente? Non mi è mai sembrato un problema così grande (anche se il fondo non veniva pulito abbastanza) e al limite si poteva ampliarne la larghezza, ’mangiando’ un pezzetto alla strada, già molto ampia e dove non è (sarebbe) permesso sorpassare. Ad ogni modo la sicurezza dei ciclisti che dovessero transitare sul nuovo tracciato sulla Strada Fiume è insufficiente – é il commento –. Mentre è positivo aver disegnato sull’asfalto della rotatoria lo spazio per le biciclette". L’ex sindaco evidenzia: "A Siena manca ancora una visione generale e adeguata della mobilità ciclabile. Spero che i progetti di estensione delle piste già presentati nel 2017, poi finanziati dal Bando Periferie (cancellati dal Governo Salvini-Conte) e ripristinati con il Pnrr, trovino finalmente attuazione. E soprattutto spero che siano realizzati in modo corretto e non cervellotico". E infine: "Un consiglio all’attuale amministrazione: prima di realizzare investimenti sulla mobilità ciclopedonale, consultate le tante associazioni che perseguono questi obiettivi. Sono esperti e non costano niente. E magari si evitano errori".