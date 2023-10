Pispini, cede tubo dell’acqua. Alcuni scantinati allagati. L’oratorio del Nicchio è ok

Si è rotta all’improvviso una tubazione in via dei Pispini, allagando alcuni scantinati della strada, sul lato opposto all’oratorio della nobile Contrada del Nicchio. E’ scattato l’allarme rosso perché si temeva che potesse cedere il terreno. E creare danni anche maggiori, vista appunto la vicinanza con la chiesa della Contrada dove comunque non si sono registrati problemi.

Immediatamente una pattuglia della municipale è stata messa davanti a Porta Pispini, il traffico interrotto. Divieto di ingresso per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati diretti in piazzetta Cioni e all’istituto Butini Bourke, ingresso e uscita da Porta Pispini. Queste le disposizioni della Municipale che imponeva anche il senso unico verso la porta in via dei Pispini, dell’Oliviera e piazzetta Cioni. Resta fermo il divieto di transito fra il civico 70A, l’oratorio appunto del Nicchio, e l’incrocio con il vicolo del Sasso.

Sul posto ieri mattina sono arrivati subito i pompieri che hanno agito con due pompe per svuotare il più rapidamente possibile le cantine invase dall’acqua a causa della rottura della conduttura idrica. I tecnici del Fiora si sono adoperati per limitare il disagio tanto che, nonostante la complessità dell’intervento che ha richiesto anche di sostituire un pezzo di tubazione, intorno alle 17 è tornato regolare il flusso dell’acqua. Chiaro che dovranno essere comunque fatti nelle prossime ore i lavori nel piano stradale prima di riaprire al traffico.

Il pomeriggio è stato caratterizzato in città da tantissimi interventi dei pompieri per alberi e rami caduti. Uno dei più importanti è stato sulla 73 bis al chilometro 7+100 dove un albero caduto sulla strada ha causato anche uno smottamento. Sul posto tecnici della Provincia, oltre a vigili del fuoco e Municipale.

Laura Valdesi