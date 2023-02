Piscina comunale chiusa da 8 anni, caso in consiglio Papini: "L’apertura è prevista per questa stagione?"

Il caso della piscina comunale di Buonconvento, chiusa ormai da 8 anni, approda in consiglio. Il capogruppo di Fdi Fabio Papini ha infatti presentato un’interrogazione in cui chiede i motivi della mancata riapertura dell’impianto natatorio. "Vorremmo sapere- afferma l’esponente di Fdi - se i lavori sono stati eseguiti, se il collaudo è stato effettuato, se il bando di gestione è stato elaborato, se l’apertura dell’impianto natatorio è prevista per questa stagione". Nell’interrogazione al sindaco Riccardo Conti inoltre si chiede a quanto ammontano le somme cofinanziate dai comuni della zona per la realizzazione dei lavori. Tutte domande che si fanno in tanti a Buonconvento e anche nei paesi vicini e alle quali sarà risposto in consiglio, sperando che arrivi finalmente una buona notizia