Piromani scatenati a Poggibonsi Bruciati tre cassonetti in poche ore

di Marco Brogi

Piromani scatenati. A fuoco nel giro di poche ore tre cassonetti nel centro abitato di Poggibonsi. Due nella stessa via e uno a poche decine di metri di distanza, costringendo i pompieri a tre interventi consecutivi per spegnere le fiamme ed evitare che si estendessero alle auto posteggiate. Sei Toscana, il gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha sporto denuncia. Un mese fa nella stessa zona erano andati a fuoco altri cassonetti. A questo giro il piromane (o i piromani) è entrato in azione mercoledì sera alle 21 in via della Libertà, a due passi dal centro, incendiando un cassonetto del multimateriale. I vigili del fuoco del distaccamento di Campostaggia, arrivati dopo qualche minuto, hanno domato il rogo in pochi secondi. Ieri mattina altri due cassonetti in fiamme: uno alle 8, ancora in via della Libertà, e l’altro alle 11 in via della Costituzione, nelle immediate vicinanze. Anche stavolta si è reso necessario l’intervento dei pompieri. "Nello specifico, sono stati avvolti dalle fiamme un cassonetto del multimateriale e uno della carta e cartone in via della Libertà e un cassonetto del multimateriale in via della Costituzione- spiega Sei Toscana -.Gli episodi hanno interessato le stesse postazioni di raccolta già oggetto di analoghi episodi il mese scorso e per le quali abbiamo già presentato denuncia. Dopo il pronto intervento dei vigili del fuoco, i nostri operatori hanno già provveduto alla sostituzione dei contenitori danneggiati così da permettere ai residenti della zona di effettuare senza alcun problema il conferimento differenziato dei propri rifiuti. Ringraziamo i vigili del fuoco e le autorità competenti per i tempestivi interventi ed intraprenderemo tutte le azioni possibili a garanzia e tutela del patrimonio". Sono in corso indagini su tutto il territorio per risalire ai piromani, ma non sarà semplice individuarli, anche perché, a quanto pare, non ci sarebbero testimoni. Un aiuto importante, tuttavia, potrebbe arrivare dalle telecamere. Nella zona dove sono stati incendiati i cassonetti è in funzione da tempo la videosorveglianza collegata con le forze dell’ordine, ma non è detto che gli ‘occhi elettronici’ siano puntati proprio in direzione dei cassonetti delle nettezza urbana andati a fuoco. Qualche anno fa a Poggibonsi, sempre in via della Costituzione e strade limitrofe, si erano verificati episodi analoghi. In quel caso l’autore degli incendi era stato individuato.