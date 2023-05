Piras e Vicino scatenati: due vittorie Tamurè: "Da che parte sto? Ampugnano"

di Laura Valdesi

SIENA

Come le api sul miele: Tittia si ferma un attimo e subito arrivano il capitano dell’Aquila Marco Lorenzini, poi si avvicina quello della Chiocciola Alessandro Maggi anche se sa bene che non indosserà il giubbetto di San Marco. Nonostante il caldo estivo – la temperatura ha sfiorato ieri i 30 gradi – e le cinque corse in programma, i dirigenti erano (quasi) tutti al pezzo. Addetti ai lavori e osservatori attenti ormai sono infatti convinti che i cavalli quest’anno non mancano per ogni tipo di lotto, il vero rebus è individuare il fantino che si riveli asso nella manica nella rosa non proprio larghissima (anzi) a disposizione. Nessuno vuole sbagliare, il rischio invece è elevato. Fosse solo perché ad ora al canape vanno sei Contrade vicine a Tittia.

I super big sono rimasti alla finestra questa primavera. Lasciando spazio alle seconde-terze file e ai giovani. Le corse a Monteroni sono state al riguardo una passerella interessante. Non si spiega altrimenti la buona quantità di gente sulle tribune anche al mattino. La prima corsa vede Antonio Mula andare in testa su Denise Beauty con Alessio Giannetti che attacca dall’esterno su Dada. Si fa vedere Francesco Caria su don Peppe ma, come sempre più spesso accade, è Federico Guglielmi a mettere la freccia con Diamante sauro superando tutti e vincendo. Secondo Mula, terzo Caria. "Diamante è fratello di Compilation. Certo i cavalli questa stagione mi hanno aiutato – commenta a fine corsa dopo aver ricevuto i complimenti di vari addetti ai lavori – ma un conto è andare a prendere soggetti che costano 20mila euro, già fatti, un altro è spendere parecchio ma parecchio meno e costruirseli. Soddisfazione doppia se vanno bene ma anche lavoro doppio". Guglielmi ha sempre creduto nel rimboccarsi le maniche, prima o poi avrebbe ripagato. Ora raccoglie i frutti. "Tanti hanno percorso strade più facili, io quella difficile. Mi chiedi con chi sto? A casa mia, ad Ampugnano. Sto terminando scuderia nuova, mi manca di finire la pista", ribatte dribblando allusioni.

E’ un assolo di Abbaidda de Sedini, montata da Salvo Vicino che vince, la seconda corsa. Provano ad insidiare l’accoppiata Giannetti su Vento fresco ma alla fine è secondo, terzo in rimonta Dino Pes su Afrofrac. "Una cavalla, Abbaidda, a cui ho dato tempo per maturare –spiega il fantino che da sei mesi è da Valter Pusceddu dopo l’esperienza da Massimo Milani –, è il primo anno che fa la provincia. Non so se la porto a Legnano dove corro il paliotto o a Fucecchio. Per noi giovani, tutti abbiamo qualità, è difficile da morire ritagliarsi spazio con le proprie forze. Per adesso con Valter abbiamo raccolto successi sia in ippodromo che in provincia. Ho portato la mia esperienza di dieci anni nei vari circuiti e anche quella fatta all’estero".

E’ ancora Salvo Vicino, quando nel pomeriggio riprendono le corse, ad incassare il secondo successo sul potente Ultimo Baio che non ha bisogno di presentazioni. L’attacca Alessandro Cersosimo su Ziculith, secondo, ci prova Stefano Piras su Cupido mio ma alla curva opposta ai van scivola, senza conseguenze né per il cavallo, né per il fantino. In quel punto la pista aveva già mostrato di essere un po’ friabile, forse troppo bagnata sopra e dura sotto. Tanto è vero che nella quarta batteria proprio nello stesso tratto a scivolare è Nino Manca su Cometa: entrambi si rialzano subito. Intanto Piras va a vincere di forza su Vandà, lasciando dietro Massimo Columbu su Brigadora, terzo è Carlo Sanna su Astoriux. Coltello fra i denti per Piras anche nella quinta corsa che fa sua con Zeniossu, sebbene fosse scattato bene Marco Bitti su Cossita. La paliata alla fine è fra Piras e Vicino su Arraju, che arrivano in quest’ordine.