Pioggia e raffiche di vento. Black-out e allagamenti. Disagi in tutta la Valdelsa

Il maltempo torna a far sentire i suoi effetti anche in Valdelsa, così come nel Chianti. Allagamenti e blackout a Poggibonsi e cadute di rami e di piante lungo la sede stradale in Chianti (in particolare nel territorio di Gaiole) hanno costretto a un superlavoro dal tardo pomeriggio di ieri, al momento dell’acquazzone, e poi anche nel corso della serata i vigili del fuoco, la Polizia municipale e le forze della Protezione civile.

I primi interventi, di pompieri e Polizia municipale, sono stati registrati lungo la regionale 68 tra Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi, segnatamente all’altezza di Campostaggia. Poi i problemi ormai abituali a Poggibonsi, da via Cesare Andreuccetti e al parcheggio di Salceto, liberati dall’acqua grazie all’opera del coordinamento comunale della Protezione civile, capace di offrire un contributo notevole su tutta la linea in virtù dell’apporto degli addetti di Anpana, Misericordia, Pubblica assistenza e Vab Valdelsa.

Gli allagamenti hanno determinato la chiusura – anche se successivamente l’acqua ha iniziato a defluire in modo regolare – del sottopasso tra via Vallepiatta e largo Campidoglio. Il sindaco David Bussagli ha compiuto più di una ricognizione tra le zone rese critiche dagli eventi atmosferici. La mancanza di energia elettrica ha riguardato più strade a Poggibonsi, da via Fiume al Colombaio. In un palazzo di quest’ultima via, di fatto contigua con un lato del passaggio finito sott’acqua, sono rimasti prigioneri dell’ascensore fermato dal blackout una donna con il nipotino. Oltre ai soccorritori, anche per tranquillizzare gli involontari protagonisti dell’avventura, sono giunti sul posto i pompieri e un tecnico del settore. Tutto poi si è risolto con il ritorno alla normalità dal punto di vista dell’erogazione dell’energia elettrica. Minuti apparsi però interminabili a chi si è ritrovato rinchiuso in quella scatola metallica del condominio.

Disagi riscontrati anche alla piscina comunale del Bernino, a causa dell’acqua entrata nei locali termici. Le operazioni, tra verifiche e controlli ulteriori, sono andate avanti per altre ore. Allo stesso modo hanno proseguito i pompieri nel loro impegno per sgomberare la sede stradale, soprattutto a Gaiole in Chianti, da tronchi e rami.

Paolo Bartalini