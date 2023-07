Pioggia a Siena, la prova generale a rischio, ma la situazione migliorerà stasera

La pioggia non vuole abbandonare la città di Siena e anche riuscire a correre la prova generale sembra molto difficile. "La giornata di oggi, come anticipato ieri, non promette nulla di buono - ha detto il meteorologo Marco Biagioli -. Già dalla prima mattina potrebbe tornare qualche rovescio, magari non fenomeni particolarmente intensi, ma è il caso di dire che ’piove sul bagnato’".

Quel che succederà nel pomeriggio di oggi dipenderà invece da ciò che succede durante la mattinata. "Se la mattina il cielo rimane coperto e piove anche con una certa frequenza, è possibile che, perlomeno nel pomeriggio, i temporali e gli acquazzoni non siano particolarmente intensi; se invece dovesse schiarire durante la mattina, nel pomeriggio ci sarà il rischio di temporali, intensi ma non diffusi come quelli ieri - ha spiegato Biagioli -. Si tratterà invece di classici temporali estivi, concentrati su singole zone. Possiamo quindi sperare di avere la fortuna necessaria a non far piovere proprio su Siena".

La buona notizia è che per questa sera la tendenza è al miglioramento. "Purtroppo la faccia negativa della medaglia è che il rischio pioggia o rovesci durerà fino alle 19-20.30 di oggi - avverte Biagioli -. Questo mette a rischio non solo la prova generale, di per sé incerta per via di tutte le pioggie già cadute; un acquazzone anche solo di dieci minuti o un quarto d’ora alle 20 di stasera metterebbe a rischio (seppur minimo) anche le cene della prova generale". Cene da fare ’con un maglioncino addosso’ visto il calo delle temperature, che, guardando il lato positivo, potrebbe rilevarsi piacevole e vantaggioso domani.

Nel giorno del Palio il rischio pioggia è sicuramente inferiore a quello di oggi e a quello di ieri, ma purtroppo non si può dire che non ci sia. "Domani dovrebbero esserci annuvolamenti pomeridiani che probabilmente non daranno luogo a rovesci, ma dobbiamo ricordarci che la probabilità è minima, non è zero" ha concluso Biagioli.

Eleonora Rosi