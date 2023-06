Pino Di Blasio, Provincia Marginale, Intesa Stritolata e Biotecnopolo Espugnato

Pino Di Blasio

In pochi mesi la provincia ha perso terreno, è diventata marginale in tante partite cruciali per il futuro. La vicenda di Estra e del nuovo cda, con la prospettiva della multiutility, ha relegato Intesa a un ruolo ancillare, stritolata dall’accordo tra Firenze, Prato e Arezzo. Sulla questione Mps, l’ad Lovaglio è l’unico che grida alle altre banche che all’Italia servono forzieri più robusti per finanziare la crescita, come è stato in Francia e in Spagna. Per ora è una voce che grida nel deserto. Infine il Biotecnopolo: dopo la Cgil, anche le quattro imprese nel distretto chiedono di essere coinvolte, di usare le risorse anche per altre cose, non solo per la ricerca. E mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata.