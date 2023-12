"Pino Di Blasio: La Faide di Campanile e la Scelta di Creti per le Ferrovie"

In Toscana le distanze, come diceva Montanelli, si misurano in chilometri moltiplicati per le faide di campanile. La vicenda della stazione MedioEtruria è lo specchio di questa tara atavica della regione. Unita all’abilità del Pd di trasformare le vittorie in sconfitte, è la spiegazione del perché si sia innescato un corto circuito politico per una scelta che è la più logica: Creti è l’unico luogo che può attirare un milione di passeggeri potenziali per i Frecciarossa. Rigutino avrebbe attratto solo gli aretini. A Roma hanno perso Ghinelli, Ceccarelli, Baccelli, Franceschelli e Scaramelli, politici aretini, senesi e toscani uniti dalla desinenza. Trovateci la rima che volete, finora i loro sforzi per convincere ministero e Ferrovie sulla bontà di Rigutino, si sono rivelati ’imbelli’.