Pino Di Blasio e l'ennesima telenovela sullo sport professionistico a Siena Da Giuseppe Gennari ai furbetti del quartierino, Siena ha conosciuto avventurieri dalla finanza al calcio. Oggi Pino Di Blasio ricorre per sperare di giocare in serie D ma non c'è alcuna reazione: siamo abituati agli equilibristi delle fidejussioni.