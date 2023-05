Pinacoteca, Santa Maria e Bronzi "Le strategie sui tesori di Siena"

"Tra una o due settimane nomineremo il consiglio d’amministrazione della Pinacoteca nazionale. Sono l’unico ministro della cultura che in soli sei mesi è già venuto due volte a visitare la Pinacoteca, che ha la più grande collezione al mondo di arte senese. E’ il segno di grande attenzione verso Siena, che ritengo una delle grandi capitali della cultura in Italia. La Pinacoteca ha due milioni di euro da investire per ristrutturare e ammodernare le sale espositive. L’assenza del cda, che ha bloccato gli investimenti, era dovuto alla stasi del Consiglio dei beni culturali".

La risoluzione della pratica della Pinacoteca, incagliata da un anno, non è stata l’unica promessa della tappa senese del tour elettorale del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Un altro annuncio ha riguardato una possibile legge speciale per Siena, ricordo di leggi degli anni ’70 e ’80, che si è provati a risuscitare nel terzo millennio, senza successo. "La legge speciale per Siena è una cosa su cui possiamo assolutamente ragionare - è l’apertura del ministro -. Quest’anno il Governo ha fatto una legge di bilancio prudente. Quando avremo una politica espansiva valuteremo l’ipotesi di una legge speciale. Così come potremo valutare altri interventi. Con il prossimo sindaco (e l’assist è ovviamente per Nicoletta Fabio n.d.r.) parleremo dei grandi progetti a disposizione del Ministero e potremo intervenire sulla valorizzazione di altri beni".

Sangiuliano è pronto a entrare anche nella Fondazione Santa Maria della Scala, con il ministero come socio. "Valuteremo il dossier" è la promessa. Così come è disponibile ad aprire "un museo permanente per le opere d’arte del Monte dei Paschi, nel caso si trovasse un accordo con la Fondazione Mps, chiamata a gestire quel ricco patrimonio artistico". Infine la mostra al Quirinale dei tesori scoperti a San Casciano dei Bagni. "Sarà aperta a fine giugno, mentre l’acquisizione dell’edificio che sarà sede del museo e ospiterà i reperti è stata fatta. Adesso l’immobile dovra’ essere allestito".

P.D.B.