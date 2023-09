PINACOTECA NAZIONALE

La Pinacoteca presenta la sua offerta didattica. Appuntamento per i docenti (su prenotazione a [email protected]) per partecipare all’evento, mercoledì 20 alle 17. Le proposte comprendono la visita che mette in luce il patrimonio museale della Pinacoteca, i percorsi tematici e la visita con laboratorio ‘Bottega delle arti’, che consente agli studenti di sperimentare tecniche d’arte.