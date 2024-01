Pinacoteca, la spinta degli Amici. Incontri sul ’400, contest su Duccio

Il grande risultato ottenuto dalla Pinacoteca di Siena, che nell’ultimo anno ha visto aumentare i visitatori dell’80%, passando dai 16.228 del 2022 ai 27.978 nel 2023, è legato a fattori diversi, tra cui l’autonomia gestionale occupa un posto d’onore. Un ruolo altrettanto decisivo lo ha ricoperto l’associazione Amici della Pinacoteca, nata per sostenere le attività del museo cittadino, che custodisce una parte importante di storia, arte e identità culturale senese. Dopo aver approvato i primi bilanci, e nominato i revisori dei conti Roberto Morrocchi, Anna Maria Giorni, Marco Figura, l’associazione è pronta per un 2024 ricco di iniziative tese a valorizzare i tesori del museo. Quattro incontri d’arte dedicati al Quattrocento, la presentazione di un nuovo capolavoro per la Pinacoteca e un art contest per gli studenti del liceo Artistico a 20 anni dalla mostra su Duccio di Buoninsegna.

La prima parte dell’anno sarà quindi dedicata al Quattrocento, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni culturali dell’Università. Il primo incontro il 31 gennaio, con Vittoria Pipino che presenterà Stefano di Giovanni, detto il Sassetta; il 7 febbraio Raffaele Morrore presenterà Giovanni di Paolo; il 14 febbraio Alessandro Bagnoli presenterà il Maestro dell’Osservanza; e infine il 28 febbraio Elena Marta Manzi presenterà Sano di Pietro. Nel mese di marzo un progetto rivolto agli studenti, messo a punto con il Liceo Artistico dal titolo ‘Siena per Duccio…Vent’anni dopo’, pensato per ricordare la ricorrenza dei venti anni dall’importante mostra senese. Una rassegna che ha ottenuto importanti riconoscimenti da parte della critica, tanto da essere inserita dal Giornale dell’Arte al primo posto nella speciale classifica delle dieci mostre da non perdere.

"Il concorso – spiegano gli Amici – mette in palio tre borse di studio di 200 euro ciascuna e si prefigge di sostenere il riconoscimento del merito, il lavoro dei giovani allievi artisti, insegnare a osservare un’opera, a comprenderne l’importanza, a potenziare le competenze". I dieci migliori lavori saranno esposti in Pinacoteca. Ad aprile appuntamento per la presentazione della tavola ricomposta del Maestro dell’Osservanza, capolavoro che entrerà a far parte del catalogo delle opere della Pinacoteca Nazionale. Prosegue poi il ‘Viaggio nella bellezza’, proposto con Siena Tv, interviste al direttore Axel Hémery, a cura di Daniele Magrini.

Riccardo Bruni