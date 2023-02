Pinacoteca e Duomo due opere in vetrina

Sarà rivelato stamani il dipinto acquisito dalla Pinacoteca Nazionale, nel corso di una presentazione riservata alla stampa che si svolgerà alle 11.30 nella sala del Cenacolo. Per consentire alla cittadinanza di ammirare il dipinto esposto nella sala, la Pinacoteca sarà aperta al pubblico sabato con un prezzo di ingresso di soli 2 euro. Si tratta di un’iniziativa che rientra nelle attività volute dal direttore della Pinacoteca, lo storico d’arte Axel Heméry, e pensate per riportare i cittadini senesi a frequentare il museo statale. Nuove acquisizioni, incontri e convegni che, nelle intenzioni del direttore, si svilupperanno ogni mese. Sempre stamani alle 12.30 al Museo dell’Opera del Duomo sarà presentato dal comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, il capitano Claudio Mauti, il recupero di un’opera che, al termine di una complessa indagine, sarà adesso restituita alla sua originaria collocazione. Si tratta infatti di un importante bene culturale che fu trafugato dal museo dell’Opera del Duomo nel 1968. A riceverlo per celebrarne la restituzione sarà lo stesso rettore dll’Opera Metropolitana di Siena, il professor Giovanni Minnucci. Due eventi importanti per la città e per il suo patrimonio artistico, che si arricchisce ulteriormente.

R.B.