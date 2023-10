Pinacoteca, Archeologico, Villa Brandi ’Domenica al museo’, oggi ingressi gratuiti

Si rinnova oggi rinnova l’appuntamento con ’Domenica al museo’, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, la prima domenica del mese, in tutti i musei statali e coinvolge a Siena tre musei: la Pinacoteca nazionale, Villa Brandi a Vignano e il Museo archeologico che si trova all’interno del Santa Maria della Scala. Un’occasione per visitare alcuni dei nostri straordinari tesori, parte del patrimonio culturale diffuso

La Pinacoteca e Villa Brandi saranno aperti dalle questa mattina dalle 9 alle 13,30 mentre il Museo archeologico seguirà l’orario del complesso del Santa Maria della Scala. Per visitare Villa Brandi è obbligatoria la prenotazione all’indirizzo: [email protected]. In Pinacoteca, alle 11, sarà possibile partecipare a una visita guidata della durata di un’ora e trenta minuti, dal costo di 8 euro. È possibile acquistare il biglietto direttamente in biglietteria a partire dalle 10.30 del giorno della visita, salvo disponibilità di posti.