Pii apre la porta ai cittadini: "I consigli di quartiere o frazione sono la priorità"

"Primo obiettivo la partecipazione dei cittadini alle scelte del Comune". E’ il convincimento maturato da Piero Pii, candidato sindaco di Colle per il polo civico ColleSarà, a conclusione del primo ciclo di incontri della sua campagna elettorale. "E’ ben visibile che si è perso il gusto ed il valore della partecipazione, perché i partiti hanno chiuso qualsiasi canale di comunicazione – afferma – Colle ha un bisogno impellente di dar voce ai colligiani. Negli anni molti servizi sono stati esternalizzati ed i cittadini, e perfino lo stesso Comune, non hanno più responsabilità nelle decisioni: il nostro primo punto programmatico sarà garantire la totale partecipazione di ogni cittadino alla vita del Comune, per far valere il pensiero dei colligiani nelle scelte". Strumenti per centrare l’obiettivo saranno, per Pii, i consigli di quartiere e di frazione. "Se vinceremo – afferma – tra i primi atti che porteremo in consiglio comunale ci sarà la costituzione dei consigli di quartiere o di frazione. Ogni località, frazione, zona, quartiere o parte di città avrà il suo consiglio, creato escludendo i partiti dalla sua costituzione; in ogni luogo verrà indetta un’assemblea pubblica di tutti i residenti con la possibilità per tutti di candidarsi ed i candidati che otterranno più voti faranno parte del consiglio, che eleggerà il suo presidente. Tutti i presidenti potranno poi partecipare ai lavori del consiglio comunale con diritto di parola e avranno la possibilità di esprimere pareri sugli atti del Comune. Si creerà, così, una classe di governo del territorio fatta da centinaia di persone, che collegheranno la popolazione al sistema decisionale". Diritto di parola e diritto di voto. L’intervento del candidato di ColleSarà è anche una risposta indiretta al segretario comunale del Pd, Daniele Boschi, che in una nota aveva stigmatizzato l’espressione "il presidente del consiglio di quartiere parteciperà con diritto di voto al consiglio comunale" fatta da Pii durante il breve confronto con Vannetti all’associazione Lagorà, chiedendosi se Pii sappia di cosa sta parlando e, soprattutto, se sia consapevole del fatto che, per legge, solo i consiglieri eletti possono partecipare alle votazioni consiliari.

A.V