Pigio: timore e sollievo L’incertezza è alle spalle l’edizione 2023 si farà

Tre artisti di Poggibonsi realizzeranno i premi per il Pigio. Una edizione 2023 rimasta in forse quasi fino all’ultimo a causa della mancanza di un sufficiente quantitativo della materia basilare, l’uva, per via dei fattori climatici che incidono sugli esiti della vendemmia, secondo i consuntivi e le previsioni del periodo. Un problema poi risolto grazie all’impegno e ai sacrifici degli organizzatori dell’associazione dei Rioni, tanto che adesso è sicuro lo svolgimento regolare della tradizionale manifestazione per la spremitura che debuttò a Poggibonsi nel 2004. Appuntamenti fissati per sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre negli spazi del Parco Urbano e scelte già compiute riguardo ai pittori pronti a fornire il loro contributo in termini creativi: Simona Piergentili firmerà il Boccione che andrà al rione vincitore, Silvia Andreini si cimenterà nell’opera per il Boccione Lady, Fausto Busini sarà invece l’autore dello Zipolo, in dono al gruppo che si sarà distinto negli aspetti scenografici della competizione di inizio autunno. Tornano infatti nel programma le sfilate delle singole squadre che compongono l’universo del Pigio a Poggibonsi: Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo. "Attraverso il passaparola siamo riusciti a reperire in Emilia, segnatamente nel Piacentino, l’uva necessaria per il Pigio - spiega Martina Angiolini, presidente dell’associazione dei Rioni di Poggibonsi - e così l’evento andrà in porto come da calendario, anche se purtroppo con un aggravio nelle spese: si pensi solo ai maggiori oneri per il trasferimento del carico. D’altra parte sarebbe stato davvero un peccato l’eventuale annullamento di una gara che avevamo appena ripreso, dodici mesi or sono, dopo le sospensioni degli anni 2020 e 2021 dovute all’emergenza sanitaria". In agenda la presentazione degli artisti e delle formazioni che saranno chiamate a contendersi il Boccione. Tutto avverrà venerdì 22 settembre, presso La Ginestra a Poggibonsi in via Trento, alla cena dei rioni, vero preludio alla attesissima kermesse del successivo fine settimana nell’area dell’ex scalo merci ferroviario.

Paolo Bartalini