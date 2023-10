Pigio, l’ora della verità. Oggi giornata conclusiva della sentitissima sfida

Finale femminile per il Boccione Lady, questo pomeriggio, tra le ragazze di Chiesina e Cimamori. Poi l’attesa degli esiti anche per i maschi, dopo le gare valide per le eliminatorie di ieri. Il primo verdetto, in vista delle odierne proclamazioni, riguarda dunque la parte in rosa, in un pomeriggio baciato dal sole al Parco Urbano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di via Montecitorio a Poggibonsi. L’edizione 2023 del Pigio è all’insegna di un clima quasi estivo, in una atmosfera che sembra esaltare ancora di più le abilità dei pigiatori e la passione multicolore dei sostenitori. Il palco accoglie i partecipanti alla contesa, in rappresentanza dei sette rioni, da tempo riuniti in una associazione che ha oggi al vertice l’attivissima Martina Angiolini. Poi, come da tradizione, è solo competizione vera con Irene Chiti al microfono per la minuziosa descrizione degli scenari, nel quadro di una iniziativa sempre molto seguita. Persone in tenuta da rionali che fanno un tifo sfrenato oppure piccole schiere di curiosi che passano dagli spazi allestiti per l’occasione anche per fermarsi tra i diversi stand di esercizi associazioni locali che non mancano di aderire alla due giorni promossa per la prima volta a Poggibonsi nel 2004. Menzione d’obbligo per gli artisti, tutti del posto, che offrono la loro creatività a beneficio della comunità poggibonsese per la gioia delle formazioni impegnate nella sfida che si conclude stasera. Simona Piergentili firma il Boccione che andrà al rione vincitore, Silvia Andreini si è cimentata nell’opera per il Boccione Lady, Fausto Busini è invece l’autore dello Zipolo, in dono al gruppo che si sarà distinto negli aspetti scenografici della competizione. Tornano infatti nel programma le sfilate delle singole squadre: Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo. Tema: le emozioni. Un ingrediente mai assente dall’acceso confronto tra i rioni, in vista delle fatiche conclusive, e decisive, nella spremitura dell’uva tra gli applausi della folla nell’area del vecchio scalo merci ferroviario recuperato per altre funzioni aggregative un decennio fa.