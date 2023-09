Pigio 2023, cresce l’attesa. Entusiasmo e tanta gente all’evento di presentazione

Entusiasmo e partecipazione all’evento in preludio per il Pigio 2023 a Poggibonsi. L’altra sera alla Ginestra il tradizionale appuntamento preparatorio alla festa, patrocinata dall’amministrazione comunale, che diventa poi competizione fra i sette rioni impegnati nella spremitura dell’uva, sabato 30 settembre nel pomeriggio e nell’intera giornata di domenica 1 ottobre negli spazi del Parco Urbano, in via Montecitorio. L’équipe dei volontari dell’Associazione dei Rioni di Poggibonsi, con in testa la presidente Martina Angiolini, ha dato vita presso la Sala della Ginestra alla conviviale con annessa la presentazione, da parte di Luca Sprugnoli, dei componenti delle squadre femminili e maschili. Sono dunque sfilate in passerella, tra canti, slogan e cori di incitamento, le rappresentanze di Borgaccio (colore viola), Centro (azzurro), Chiesina (rosso), Cimamori (nero), Falco (arancione), Orti (verde), Romituzzo (giallo). Nella stessa circostanza sono state inoltre svelate le opere che andranno in premio ai vincitori, realizzate dagli artisti Simona Piergentili, che ha firmato il Boccione, Silvia Andreini, il Boccione Lady, e Fausto Busini, autore dello Zipolo che andrà in dono al gruppo che si sarà distinto negli aspetti scenografici del Pigio 2023 (tornano infatti nel programma ufficiale le sfilate in tema delle singole formazioni). Creazioni molto applaudite dai presenti, che hanno apprezzato le descrizioni fornite dai pittori locali che si sono cimentati in lavori in grado di unire, attraverso i vari simboli scelti, gli aspetti della gara con l’appartenenza al territorio di una rassegna che si avvia al ventennale della primissima edizione, datata 2004. La fase introduttiva del Pigio è adesso terminata. Ora è il momento del conto alla rovescia, in direzione delle sfide vere e proprie, sempre assai seguite dai poggibonsesi che approfittano anche dell’occasione per un tour tra gli stand che di solito vengono allestiti lungo la superficie dell’ex scalo merci ferroviario, area oggi intitolata a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino.