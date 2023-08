Pietre contro le case. “Abbiamo paura, non è la prima volta”

Piancastagnaio (Siena), 21 agosto 2023 – E’ una vicenda oggetto di un dettagliato esposto presentato sabato mattina ai Carabinieri di Piancastagnaio. A denunciare amareggiato e arrabbiato il brutto episodio è Ettore Sani, a Piancastagnaio in questi giorni a custodia dell’abitazione della figlia Elisa, fuori paese con la famiglia per un periodo di ferie. La signora Elisa possiede una casa in via del Coro, nel centro storico di Piancastagnaio, il cui splendido terrazzo con tavoli e arredi rimane sotto i giardini pubblici con vista panoramica dell’intero centro storico.

Questo il racconto di Ettore Sani: "Sono venuto a dare un’occhiata alla casa di mia figlia Elisa, in questi giorni assente per un periodo di ferie. Purtroppo nella notte, dai giardini sovrastanti i soliti ignoti hanno buttato di sotto alcuni pesanti sassi, massi e sanpietrini sradicati dal pavimento dell’area detta della Liccia contro il balcone e il tetto di casa di mia figlia, provocando la rottura di alcune tegole del tetto stesso".

«Paura e rabbia – continua Ettore Sani – anche perché, nonostante altre segnalazioni fatte ormai da sei anni, nessun provvedimento è stato preso. Io – dice ancora Ettore Sani – ho due nipotini e ora ho paura per la nostra incolumità. Per questo ho chiesto ai Carabinieri di poter visionare le videocamere di sorveglianza che sono lì presenti per dare un nome e un volto a questi irresponsabili. Da sopra viene giù di tutto, una volta addirittura un monopattino. Un’altra volta una bottiglia di vetro che per poco non colpì mio genero al volto. Basta , siamo stanchi di questa situazione".

Atti di vandalismo frequenti che in questa estate hanno preso di mira arredi e oggetti pubblici, come i tavoli del parco del Campo di Fiera danneggiati e l’ascensore inclinato della Liccia, in queste ore nuovamente fuori servizio per danni causati da ignoti.