Pietra d’inciampo fatta da Cecchini

Sarà presentata domani alle 17, nelle stanze del museo della Selva, l’opera permanente "Piccolo Cantico (echoes)", ultima pietra d’inciampo installata lo scorso 9 dicembre in piazza San Giovanni a Siena, facente parte dell’operazione di arte pubblica "Tempo Zulu", sulle quali artisti, ma anche chef, intellettuali e politici, hanno lasciato impressi i loro messaggi. L’opera scultorea a cura del maestro Loris Cecchini è costituita da due elementi in pietra come parti di un doppio (chiamato eco): una parte è stata collocata in piazza Garibaldi a Sinalunga lo scorso 23 settembre 2023, mentre la sua eco è stata posta a dicembre in piazza San Giovanni. "Tempo Zulu" è un progetto del 2004 ideato da Francesco Carone, Bernardo Giorgi e Christian Posani che ad oggi ha coinvolto undici artisti contemporanei che hanno realizzato altrettante opere di arte urbana permanenti dislocate nel centro storico di Siena. L’acquisizione della donazione delle opere è stata deliberata dalla giunta su proposta dell’assessore al sito Unesco Vanna Giunti. La collocazione delle pietre non è casuale. Ne è un esempio quella dello chef Mario Avallone installata nella pavimentazione di piazza Matteotti, dove un tempo era stato aperto un fast food. Fra i messaggi lasciati impressi sulle pietre c’è anche quello del primo ministro albanese Edi Rama. Le lastre annesse alla pavimentazione cittadina sono state acquisite gratuitamente dal Comune