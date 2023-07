’Pieraccini’, via ai lavori Tre milioni e mezzo di euro per la parte più vecchia

di Paolo Bartalini

Un impegno che va avanti in maniera massiccia, da parte dell’amministrazione comunale di Poggibonsi, sul versante scolastico. Tre milioni e mezzo per l’adeguamento sismico della scuola primaria Gaetano Pieraccini. La parte ’meno giovane’, che risale agli anni Settanta, sarà interessata da lavori al via nei prossimi giorni con l’allestimento del cantiere. L’attività didattica, da settembre, continuerà all’interno dell’edificio stesso. "Un altro lavoro con cui prosegue il percorso per rendere le scuole più sicure e adeguate alle esigenze della comunità", spiega il sindaco David Bussagli.

L’intervento alla Pieraccini, finanziato nell’ambito del ’Cantiere Toscana’, promosso dalla Regione attraverso i contributi del Cipess, prevede pure l’efficientamento energetico con interventi strutturali, ai quali si accompagneranno ulteriori adeguamenti a livello impiantistico e funzionale. L’acquisizione delle risorse e l’approvazione del progetto hanno consentito all’amministrazione di avviare e concludere le procedure di gara. "Abbiamo portato avanti il confronto con la scuola per gestire al meglio i lavori e la presenza del cantiere e ringrazio di questo la preside Maresa Magini – dice l’assessore alle politiche educative, Susanna Salvadori – perché come spiegato nell’ultimo incontro con il consiglio d’istituto, l’edificio ha spazi adeguati per accogliere l’attività didattica anche durante i lavori: gli alunni continueranno a fare lezione nella loro scuola. Occorrerà una diversa organizzazione degli spazi in base allo sviluppo del cantiere e ci sarà da gestire la presenza dei lavori. Scuola e amministrazione si sono impegnati a farlo nel miglior modo". "In questo momento – riprende Bussagli - sono oltre 6 milioni di euro le risorse investite nelle scuole, per rendere gli spazi di crescita più sicuri, più adeguati alle esigenze di chi li vive e anche più efficienti dal profilo energetico".

Non solo Gaetano Pieraccini, perché stanno per terminare le operazioni al secondo lotto della Leonardo Da Vinci mentre il cantiere alle scuole d’infanzia in Borgaccio prosegue ed è conto alla rovescia per il Gianni Rodari. "Questo – chiude Bussagli - ci consente di continuare nell’intento di migliorare gli edifici scolastici, tema prioritario".