‘Pieraccini’ da record Segnalazione di Estra

A Poggibonsi la scuola primaria Gaetano Pieraccini si distingue nel ruolo di realtà virtuosa nei settori del risparmio energetico, raccolta differenziata ed energie rinnovabili. La segnalazione, su scala nazionale, arriva da Estra Spa. Nel quadro del progetto Scuole Viaggianti, nuova proposta di Educazione alla Sostenibilità Ambientale promossa dallo stesso ente che ha coinvolto 800 scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di 5 cinque regioni (Abruzzo, Marche, Molise, Umbria, oltre alla Toscana), Estra ha notato gli elaborati realizzati dalla classe quinta D della Gaetano Pieraccini (Istituto comprensivo 1 di Poggibonsi, diretto fa Maresa Magini) e pubblicati sulla piattaforma del progetto www.scuoleviaggianti.it. I lavori, tutti riguardanti le tematiche ambientali (risparmio energetico, raccolta differenziata, smart city, Giornata della Terra, energie rinnovabili), frutto di un continuativo impegno multidisciplinare raccontato anche in un Diario di Viaggio, sono stati considerati così interessanti e meritevoli di valorizzazione. Tanto che Estra ha deciso di inserirli nel proprio Bilancio di Sostenibilità, ovvero il documento di rilevanza nazionale che vuole evidenziare l’impegno dell’azienda sui territori in favore dell’ambiente. Un contributo esemplare, dunque, ad opera del plesso di via Alessandro Volta a Poggibonsi e segnatamente della quinta D, un gruppo che non da oggi è capace di mettersi in evidenza per la dedizione che mette in campo per offrire il giusto risalto a tematiche di stretta attualità, attraverso una serie di iniziative portate avanti grazie alla sensibilità in materia da parte dei docenti.

Paolo Bartalini