‘Pieraccini’ da applausi Un premio nazionale

Gli alunni della Gaetano Pieraccini di Poggibonsi dedicano un innovativo lavoro alla illustre scienziata Margherita Hack e ottengono un riconoscimento di carattere nazionale. Merito di un progetto curato dalla Équipe Formativa Territoriale per la Regione Toscana, dedicato alla diffusione delle metodologie attive, che ha avuto per protagonista la quinta D della Primaria Gaetano Pieraccini (Istituto comprensivo 2 di Poggibonsi) coordinata dalla docente Mariolina Farruggio. Si sono cimentati, i ragazzi del plesso di via Alessandro Volta, in un percorso STEM, acronimo che raggruppa le discipline scientifiche e tecnologiche. Un itinerario esperienziale ispirato a grandi scienziate, rivolto a tutti ma pensato in particolare per invitare gli allievi stessi a intraprendere gli studi e le carriere scientifiche. La proposta didattica presentata sulla piattaforma Scuola Futura dalla quinta D, era dunque centrata sulla figura di Margherita Hack: nel 2022 ricorreva il centenario della nascita e in questo 2023 il decennale della scomparsa dell’astrofisica e divulgatrice scientifica. La classe della Pieraccini, primaria che è parte integrante del Comprensivo 2 diretto da Maresa Magini, ha dato vita per l’eleborato, poi scelto da una commissione nella mappatura nazionale, a tre momenti precisi per evidenziare l’importanza della preparazione scientifica e della innovazione tecnologica: StorytellingSTEM, ovvero una breve narrazione delle fasi salienti della vita della scienziata; LabSTEM, con la realizzazione di una semplice attività laboratoriale; "Cara Scienziata, ti scrivo", un capitolo conclusivo di riflessione, indicato come un ideale scambio di messaggi con la scienziata, condivisibili in rete con #InnovamentiSTEM.

Paolo Bartalini