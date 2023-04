Pienza torna in fiore Manifestazione al via

In piazza Pio II, a Pienza, fervono i lavori per realizzare il giardino che è l’icona della manifestazione ’Pienza e i fiori’. Un appuntamento ormai tradizionale che prende il via dopo domani per concludersi il 14 maggio, caratterizzato dai profumi della primavera e dai flussi turistici da tutto esaurito. Ad avere un ruolo particolare in questa, ma non solo questa, iniziativa che anima Pienza è la Pro Loco. Prima, però, si deve ricordare il lavoro di Roggero Roggeri che da anni idea il giardino da realizzare. Quest’anno il giardino si ispira, in modo effimero, a Venere. Il disegno di Roggeri è stata poi ’trasferito’, a cura della Pro Loco, nell’area della piazza.

La presentazione dell’idea dopo domani (ore 16,30) nella sala del consiglio comunale. Quindi la presentazione del giardino, affidato ai florovivaisti della zona, che si presenta al Duomo. Così come si presenta la nuova dirigenza della Pro Loco guidata dalla presidente Roberta Rondini, impegnata da sempre nelle attività per lo sviluppo di Pienza. Dirigenti nuovi, tanto entusiasmo.

Ecco i nomi dei componenti del nuovo consiglio. Come dice la presidente, "la nostra è una grande squadra che può contare anche su chi è stato come consigliere nella Pro Loco": presidente Roberta Rondini; vicepresidente Cristiano Colombini; segretario Sandra Santinelli; consiglieri Lisa Barbi, Andrea Airoldi, Michele Frasconi; tesoriere Lidia D’Errico; collegio dei revisori Jessica Vorraso, Diletta Biagiotti, Matteo Pasquetti; soci coadiutori Adriano Formichi, Lorenzo Pallecchi, Viola Pasqui, Loredana De Capitani, Piero Bonifazi, Rosy Ciolfi, Edoardo Marini, Samantha Dezi, Erika Cherubini, Massimo Generali, Mauro Viglione.

Massimo Cherubini