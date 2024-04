Pienza Presentata la lista civica ’La Piazza’

La lista civica ’La Piazza’ per Pienza e Monticchiello presenta la lista dei candidati in consiglio comunale capeggiata dal candidato sindaco Manolo Garosi, che tenta il fare il bis. Questi nomi in corsa alle prossime amministrative: sono in pista per la carica di consigliere comunale e assessore Angela Vegni, Luigi Lizzi Angheben.

Puntano invece alla carica di consigliere comunale Vittoria Bichi Ruspoli Forteguerri, Samanta Fortini, Andrea Giorgi, Edoardo Marini, Francesco Martini, Lorenzo Pallecchi, Amedeo Rosignoli, Gianluca Tizzoni.

"Si tratta di dieci nomi più il candidato sindaco. Come nelle elezioni precedenti elezioni –si legge nella nota de ’La Piazza’ –. Questa è la lista completa di coloro che in caso di vittoria potranno amministrare il nostro Comune. Non ci saranno assessori estranei a questa lista".

Ora a Pienza è attesa una seconda lista, quella che fa capo al Partito Democratico. Tra i beneinformati si garantisce che è quasi pronta, ma gli scettici sono pronti a scommettere che Manolo Garosi potrebbe anche trovarsi nella condizione di correre in solitaria, senza cioè avversari politici. La partita è aperta.

Massimo Cherubini