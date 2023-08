’Pienza... my love’ Ecco il nuovo progetto

"Pienza...my love" è il "nome" del progetto del Centro Commerciale Naturale finalizzato alla salvaguardia del decoro urbano e alla promozione della conoscenza della Città Ideale. Commercianti in campo con l’approvazione dell’amministrazione comunale. Oggi alle 21,30 in Piazza Pio II il neopresidente dell’associazione, Roggero Roggeri, presenterà l’iniziativa. "L’associazione – scrive – si sta persuadendo che, pur nell’orgoglio e nella soddisfazione di vedere i nostri territori oggetto di attrazione mondiale, risulti sempre più concreto il rischio di una spersonalizzazione dei luoghi e delle popolazioni, che abitano e conservano con amore, queste bellissime località. Uno dei pochi modi – sottolinea Roggeri – per provare a difendersi da un turismo superficiale, frettoloso ed effimero, è quello di agire, per rimarcare la nostra diversità e unicità, mettendo a disposizione del visitatore strumenti che facilitino e migliorino la conoscenza della città e del territorio. Il sapere porta, infatti, con sé il rispetto, la necessità di approfondire e il conseguente desiderio di tornare". Il Centro Commerciale, al quale aderiscono moltissi commercianti, intende "realizzare il ripristino, la messa in sicurezza e la nuova illuminazione del magnifico modello della Piazza Pio II, conservato al piano terreno di Palazzo Borgia. Il fenomeno delle ombre durante l’equinozio di primavera e d’autunno, rimasto sconosciuto per oltre 500 anni e scoperto solo recentemente, trasforma la piazza di Pienza in un calendario astronomico". Un accadimento fantastico che stupisce i turisti e viene riproposto nel modello sottoposto all’intervento finanziato dal Centro Commerciale".

Massimo Cherubini