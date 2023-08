Pienza e l’orologio della discordia Ora spunta un altro regolamento

di Massimo Cherubini

E’ destinata a placarsi rapidamente la polemica sullo stop, dalla mezzanotte alle sette del mattino, della campana che scandisce le ore (più ogni 30 minuti) suonando sulla torre del Palazzo comunale di Pienza. Favorevoli e contrari si confrontano vivacemente non solo a Pienza ma anche sui social. Polemiche smorzate da un regolamento comunale approvato una quindicina di anni fa ai sensi di una legge emanata dal Governo nel 1995. Legge datata, come lo è il regolamento "per la disciplina delle attività rumorose". La decisione di interrompere alla mezzanotte il suono della campana non rispetta, però, in pieno il regolamento. Esso, infatti, recita testualmente: "Nelle ore dell’autoregolamentazione l’utilizzo delle campane è consentito con le seguenti modalità: nell’orario compreso tra le le ore ventidue e le ore sette (quindi non dalle 24 come deciso dagli amministratori pientini, ndr) la durata del suono non deve superare i due minuti, con eccezione in occasione delle solennità che, comunque, non dovranno superare i tre minuti di tempo. Fanno eccezione la vigilia di Pasqua e la notte di Natale".

Un regolamento che, quindi, non riguarda solo Pienza, ma tutti i comuni d’Italia. E ora, si chiedono in molti, cosa accadrà nella Città di Pio II dove gli ’oppositori’ sono stati messi a tacere proprio e grazie a questa disciplina ancor più restrittiva dello stop disposto? In molti si chiedono anche cosa accadrà in quei comuni, ce ne sono diversi anche nella nostra provincia, dove il suono di una campana scandisce il tempo di una intera giornata? Un dibattito destinato a riprendere consistenza proprio su una via mediana sulla decisione che forse non è nata dai contenuti del regolamento. Ci sono state proteste di alcuni turisti rappresentate ai gestori dei B&B (che si trovano vicino a Piazza Pio II) che le hanno trasferite al Comune. Il sindaco, Manolo Garosi ha difeso la decisione affermando che era stata assunta per rispettare i turisti, per risparmiare energia elettrica e per adeguarsi a quanto deciso in altri comuni della zona. In altri, non tutti, perché ci sono paesi dove la campana che scandisce il tempo continua a suonare tutta la notte. Sono molti a credere che quella legge del 1995 non è stata pienamente osservata.