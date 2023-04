Pienza, addio a ’René’ Mezzo secolo di calcio

di Massimo Cherubini

È stato, per quasi mezzo secolo, il massaggiatore, autodidatta, del Pienza, Calcio. A lui, Renato Masini 92enne scomparso l’altra sera, e a Remo Papini, ex storico presidente del Pienza, scomparso recentemente, la società ha dedicata la conquista della salvezza nel campionato recentemente conclusosi, dilettanti di promozione. Mezzo secolo nel quale ’René’ - così lo chiamavano a Pienza - ha ricoperto, con grande spirito d’impegno autodidatta, il ruolo di massaggiatore. Renato Masini aveva nell’animo una capacità portante: il savoir fare. Acquisita in tanti anni di esperienza in alberghi e rinomati ristoranti di tutta Italia.

Grande ballerino, una parentesi anche nel mondo del pugilato (una decina di incontri), Renato Masini viene ricordato a Pienza come un personaggio. Napoletano d’origine, lascia la città partenopea quando aveva pochi mesi di vita.

La sua famiglia si trasferisce a Firenze, poi a Chianciano. Qui cresce, si cimenta nell’attività della ristorazione, perno economico, imprenditoriale e occupazionale della Chianciano Terme di quegli anni. Vive esperienze professionali in altri rinomati alberghi e ristoranti di molte altre zone.

Poi si stabilizza a Pienza, dove, come detto, tra le sua altre iniziative contribuisce a portare avanti l’attività agonistica della locale squadra di calcio. Si dedica ai massaggi, lo fa con impegno, con passione. Quella passione che ha caratterizzato la sua vita.

Ieri pomeriggio si sono svolte le esequie. Lascia la moglie Emma e i figli Nadia, Paolo e Terry.