Pienone sull’Amiata Ma il caso innevamento resta ancora aperto

di Massimo Cherubini

Ancora tanti sciatori sull’Amiata. Il quarto fine settimana che vede ‘girare’ a pieno regime tutte le attività della montagna. Nessun ingorgo di traffico (l’organizzazione attivata dopo il summit tra tutti gli enti interessati delle due Province), nessun incidente, per fortuna, importante. Una giornata caratterizzata da un forte rialzo della temperatura che mette a rischio la tenuta della neve presente sulle piste. In parte caduta dal cielo, in parte artificiale. E gli impianti di innevamento artificiale (azionati a pieno regime nel versante grossetano, entrati in funzione pochissimo su quello senese) rischiano ora di non poter essere attivati. Non solo perché non ci sono più le basse temperature ma perché non c’è più acqua. Il deposito di scambio, quello della Marsigliana, par non sia attivabile. Vuoi per vicende d’intese tra il Consorzio Amiata Insieme e l’Unione dei Comuni, vuoi perché il bicchiere (così viene definito) è stato invaso dalle carpe. Non si capisce come e perché ma questi pesci ostruiscono, nonostante la gabbia, le vie di accesso alle pompe.

Anche trovando un accordo temporaneo tra le parti è difficile che l’acqua possa arrivare agli impianti di innevamento artificiale a servizio delle piste sia quelle del versante senese che grossetano. I problemi della stagione invernale, a partire da quelli legati alla disciplina del traffico, non si possono affrontare quanto arriva la neve. Lo si deve far prima per evitare ciò che è accaduto (ingorghi e disagi) e quello che sta per accadere con le piste che non avranno più un idoneo innevamento e non si potrà neppure sparare neve artificiale. Quella che, in condizioni di normalità, avrebbe consentito di innevare tutte le piste della montagna almeno fino agli inizi del prossimo mese di marzo.