Piccolomini, gli studenti diventano guide al S. Maria della Scala

Giovedì scorso gli studenti della classe quarta A del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto ’Piccolomini’ hanno dato voce al Museo Archeologico Nazionale, diventando guide museali per un giorno (nella foto). Una giornata speciale, articolata in due momenti: la mattina con una visita e laboratorio dedicati ai bambini della scuola elementare ’Achille Sclavo’ e il pomeriggio ai visitatori del museo. L’iniziativa arriva al termine di un percorso di formazione dei ragazzi, reso possibile dal progetto di alternanza scuola-lavoro, denominato ’Thiasos’, in cui gli studenti hanno lavorato fianco a fianco con i professionisti della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, della Pinacoteca Nazionale e con i loro docenti.