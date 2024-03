Piccoli tennisti in festa. Campioncini regionali

Hanno alzato la coppa al cielo e hanno conquistato il titolo di campioni regionali. I giovanissimi ’moschettieri’ di Chianciano Terme volano così verso i campionati nazionali e a settembre i campi in terra rossa dei Fucoli vedranno sfide di agonismo di alto livello supportate sempre da tanta amicizia.

I protagonisti vincenti di una storia di gioco, tifo e divertimento sono Luna de Carlo, Flavia Lucherini, Alessio Ciacci, Samuele Crestini e Lorenzo Sanchini. ’Tutti per uno, uno per tutti’ ispirandosi ad Alexandre Dumas padre si deve il celebre motto, riusciamo a raccontare il segreto di questa squadra e si riferisce al valore alto e nobile di un patto stretto tra persone in vista di un fine da compiere insieme.

I bambini hanno la loro passione per il tennis a unirli e la voglia di giocare e ancora giocare insieme, trovandosi tutte le volte che possono al centro tennis di Chianciano Terme nel parco dei Fucoli. Lo staff tecnico che ha supportato questo risultato è composto dal maestro Simone Vichi, Massimo Moschino, Oliver Schuett e Sofia Renzi.

Ora il prossimo appuntamento è con una sfida ancora più difficile, ma sempre partendo dalla passione dello stare insieme, che è la vera vittoria di questa piccola grande squadra di giovanissimi tennisti chiancianesi.