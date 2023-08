Piccoli sbandieratori e tamburini La 39esima sfida in Piazza Grande organizzata dalla Contrada di S.Donato

Il futuro scende in piazza. Domenica a Montepulciano torna la gara dei Piccoli Sbandieratori e Tamburini del Bravìo delle Botti, organizzata dalla Contrada di San Donato, già promotrice delle "Dame della Botte", la corsa al femminile del Bravìo. L’appuntamento del 6 agosto cade in occasione della Festa del Patrono nella contrada biancorossa. Il programma si aprirà sin dal mattino e precisamente dalle ore 11 con il corteo storico per le vie della contrada, la sbandierata in Piazza Grande e la benedizione sul Sagrato del Duomo. Nel pomeriggio si accenderà la sfida, dalle ore 16 l’appuntamento è infatti con il concorso Piccoli Sbandieratori e Tamburini "Paolo Gonnelli", con la partecipazione di tanti giovani contradaioli di età compresa tra 6 e 10 anni (nella categoria junior) e di 11 e 14 anni (per la categoria senior) che si esibiranno in Piazza Grande, suddivisi in gruppi per rappresentare le rispettive contrade. Al termine delle esibizioni ci saranno le premiazioni e dalle ore 20 lo stand aperto della contrada di San Donato in Fortezza. Il concorso dei Piccoli Sbandieratori e Tamburini (arrivato all’edizione n.39) è importante anche per rendere partecipi le nuove generazioni, che sono il domani della manifestazione, trasmettendo loro l’entusiasmo e la passione che si respira in contrada. I giovani si sono preparati per proporre un bello spettacolo. "Anche quest’anno - commenta Alessio Betti, rettore della contrada di San Donato - siamo felici di poter organizzare la competizione tra i piccoli sbandieratori e tamburini, che sta diventando un appuntamento molto atteso da tutto il mondo contradaiolo. Vedere l’impegno che le giovani generazioni mettono nella sfida è motivo di orgoglio che ripaga l’impegno di tutta la nostra contrada nell’organizzazione". Contrade che in attesa dell’atto finale del Bravìo delle Botti (27 agosto) sono pronte per gli eventi. Ad iniziare da quello di giovedì prossimo con Calici di Stelle a Montepulciano dove tra le tante iniziative in programma non mancheranno degustazioni e cene nelle otto contrade. E poi gli eventi nella settimana del Bravìo delle Botti, da sempre molto partecipati, tra buona e cucina e divertimento. Quest’anno il titolo del Bravìo è "75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione: la stella polare da seguire, la base del nostro stare insieme" ed il panno è realizzato (per la terza volta dopo le edizioni del 2008 e 2022) dall’artista Paola Imposimato.

Luca Stefanucci