Piccoli e grandi scrigni d’arte e di storia Aprono Sant’Agostino e Santo Spirito

Grazie all’iniziativa del Ministero della Cultura il ’Piano di valorizzazione 2023’ propone a Siena, per i mesi di luglio, agosto e settembre, l’apertura straordinaria di piccoli e grandi scrigni d’arte e di storia, solitamente non accessibili. L’Arcidiocesi di Siena ha disposto l’apertura delle chiese senesi di Santo Spirito e di Sant’Agostino, alle quali si aggiungono le storiche chiese di Santa Maria delle Nevi in Via Montanini e di Santa Maria degli Angeli (Santuccio) in via Roma, proprietà dello Stato. La Chiesa di Santo Spirito, in Piazza Santo Spirito, sorta come insediamento benedettino nel sec. XIV, è stata a lungo convento domenicano e conserva affreschi del Sodoma, sculture robbiane e legni policromi di Giacomo Cozzarelli, oltre alla trecentesca croce di Luca di Tommé. La Chiesa di Sant’Agostino, al centro dell’omonimo complesso sul Prato, raccoglie uno dei più ricchi patrimoni storico-artistici della città. Le aperture straordinarie prevedono la possibilità di visitare la Chiesa di Santo Spirito il 29 luglio, 16 e 23 settembre; la Chiesa di Sant’Agostino il 5 e 6 agosto e 23 e 24 settembre.