Piccoli consigli per rendere sereno il confronto Viviamo il dialogo come opportunità di crescita

In una società come quella moderna, veloce e dinamica, che ci mette continuamente sotto una lente di ingrandimento, spesso ci sentiamo al centro di tutto e con questa convinzione è facile diventare aggressivi anche solo durante una discussione. Ecco alcune regole per affrontare uno scambio di idee in modo civile.

• Rispetta il tuo interlocutore come vorresti che lui rispettasse te, controllando le emozioni. Urlando e interrompendo non può emergere nessun concetto buono.

• Imposta la discussione in modo di non tentare di cambiare l’altro: limitati invece ad esporre in modo chiaro il tuo punto di vista. Usare un linguaggio chiaro ed educato può servire a evitare malintesi e non è detto che non si possa trovare un compromesso.

• Non percepire una discussione come una battaglia da cui debba uscire un vinto e un vincitore. Gli scambi di idee devono servire per farci vedere le cose con gli occhi di chi ha esperienze diverse dalle nostre e per arricchire le nostre conoscenze.

• Ascoltare l’altro invece di pensare a come rispondere. Ci concentriamo più sulla risposta da dare piuttosto che sul messaggio che ci viene trasmesso. A volte basterebbe solo mettersi nei panni degli altri.