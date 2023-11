’Piccoli Astrusi’, teatro per ogni età. La magia delle marionette a Montisi

Al Teatro della Grancia di Montisi oggi alle 17 va in scena il secondo appuntamento di una stagione tutta particolare. Perché il pubblico alla quale si rivolge è quello dei bambini. Si intitola infatti ‘Piccoli Astrusi’, proprio perché si svilupperà in due teatri: quello di Montisi e ovviamente quello di Montalcino. Ad aprire la stagione è stato l’attore-clown inglese Steve Cable con uno spettacolo per le scuole superiori.

L’appuntamento di oggi, invece, è affidato alla compagnia La Botte e il Cilindro, una realtà sarda, che presenta ‘Camminando sotto il filo’, uno straordinario spettacolo di marionette, cabaret comico e acrobatico. Come accade spesso per gli spettacoli destinati ai più piccoli, i curatori della programmazione garantiscono che quelli in cartellone piaceranno anche agli adulti che li accompagneranno, e che potranno rispolverare una parte di sé che forse avevano un po’ messo da parte. "In un teatro in miniatura – spiegano gli organizzatori – Nora ci conduce attraverso i piccoli atti unici di cui si compone lo spettacolo, in cui ogni personaggio ha qualcosa da dire e un modo del tutto personale di stare sulla scena".

La rassegna riprenderà venerdì 8 dicembre, sempre alle 17 ma stavolta al Teatro degli Astrusi, con KanterStrasse e Giallo Mare Minimal Teatro che presentano ‘Sulla rotta dell’isola del tesoro’, regia di Renzo Boldrini e Simone Martini, su una drammaturgia di Simone Martini, un lavoro dedicato all’affascinante mondo dei pirati. Sempre agli Astrusi l’appuntamento di domenica 4 febbraio, Gli Alcuni che portano in scena ‘Belle bolle’, spettacolo elegante e metaforico in cui protagoniste sono le bolle di sapone e la musica.

Si torna invece al Teatro della Grancia domenica 3 marzo per chiudere la rassegna con ‘I colori dell’arcobaleno’ con Serena Cercignano, testo e regia di Enrico Falaschi, uno spettacolo che, con un grande librone pop-up realizzato a partire dalle bellissime illustrazioni di Sara Flori, racconta il viaggio esperienziale di Enza, che attraverso una serie di incontri e di prove andrà in cerca dei colori perduti dell’arcobaleno.

Mercoledì prossimo si apre invece con ‘Fratello Sole e Sorella Luna’ di Franco Zeffirelli la rassegna cinematografica del Teatro degli Astrusi, che in questa edizione è dedicata al rapporto tra Montalcino e il Cinema e vede la presenza di quattro pellicole ambientate a Montalcino.

Riccardo Bruni