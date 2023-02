Piazza del Pozzo a nuova vita "Moderno spazio polifunzionale"

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della piazza del Pozzo a Lucignano d’Arbia. I lavori sono finanziati parzialmente da un contributo regionale attivato tramite il ‘Gal leader Siena’ e il loro termine è previsto entro luglio. "La riqualificazione di piazza del Pozzo a - afferma il sindaco Gabriele Berni - rappresenta un’altra importante opera per la valorizzazione del nostro territorio. L’obiettivo del progetto è realizzare uno spazio polifunzionale che possa favorire l’aggregazione di persone di tutte le età e che possa essere utilizzato per ospitare eventi". "Lo scopo dell’opera - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Grassi - è realizzare un intervento completamente integrato con il contesto, sia a livello architettonico che funzionale, andando a ricercare la qualità e la valenza estetica". L’intervento prevede la realizzazione di uno spazio polifunzionale racchiuso tra le volumetrie esistenti e delimitato da una seduta in muratura con una doppia funzione: delimitare lo spazio nell’unico lato libero e salvaguardare lo stesso spazio dal transito veicolare.

Per un migliore inserimento nel contesto urbano e storico del borgo, inoltre, questo spazio e la strada di accesso al centro saranno pavimentati con lastre di pietraserena poste in opera sul prolungamento di quelle già esistenti all’interno dell’arco murario. Lo spazio polifunzionale in progetto sarà realizzato in calcestruzzo architettonico lavato. I lavori comprenderanno anche il restauro dei marciapiedi in cotto antico, già presenti come delimitazione di una parte della piazza; la sostituzione delle tubazioni delle acque piovane e dellefognature e la posa in opera di illuminazione a terra segna-passo con punti a led. L’intervento di riqualificazione riguarderà anche il pozzo con la posa di una nuova cimasa in travertino. È previsto, inoltre, il mantenimento del gelso esistente.