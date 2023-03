Piazza d’armi e gli alberi in sicurezza

Via alla sistemazione del parco Norma Cossetto e degli alberi in piazza Amendola. Da lunedì prossimo comincerà l’intervento che porterà entro breve alla riapertura del parco, in attesa però del via libera della Commissione per il paesaggio per quanto riguarda la sostituzione di alcune piante. E’ di oltre 30mila euro la cifra stanziata dall’amministrazione per gli interventi di potatura e sostituzione. "Contiamo – sottolinea l’assessore alle aree verdi Silvia Buzzichelli - di concludere l’intervento entro brevissimo. E’ stato effettuato l’affidamento alla ditta specializzata: interverremo con potature, sostituzioni e sistemazioni".

A seguito di una segnalazione ai vigili del fuoco, il parco è stato chiuso e si è reso necessario il monitoraggio delle piante. Il Comune ha affidato la valutazione a un agronomo che ha esaminato i 74 alberi di pinus pinea: 31 sono risultati con pericolosità bassa; 37 con pericolosità moderata; un albero con pericolosità elevata e 5 con pericolosità estrema.