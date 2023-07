Piazza dai grandi numeri E domenica l’estrazione

È tornato il pienone in Piazza del Campo, complice la domenica che ha favorito l’afflusso di tante persone in città. La conchiglia si è riempita al punto che intorno alle 19 è stato chiuso l’accesso da via Duprè, l’ultimo a rimanere aperto mentre scorre il corteo storico. In anticipo di circa un quarto d’ora rispetto all’ingresso del Carroccio che tradizionalmente segna la chiusura dell’ultimo accesso.

La soglia dei circa 15mila presenti all’interno della Piazza dovrebbe essere stata raggiunta, senza particolari problemi, se non qualche malore dovuto al caldo che ha impegnato i volontari per soccorrere le persone che chiedevano aiuto. Si sono viste scorrere diverse barelle soprattutto con l’avvicinarsi dei momenti cruciali, quando magari la lunga attesa e il caldo si facevano sentire. Così come alcune persone hanno preferito uscire, non reggendo evidentemente la situazione all’interno della Piazza dove comunque c’era modo per stare lontani dai punti con maggiore pressione.

Il pomeriggio si era aperto con la carica dei Carabinieri a cavallo, che avevano finalmente potuto calcare il tufo dopo la forzosa rinuncia della sera precedente in seguito ai temporali che avevano allentato il tufo.

La città si è fatta comunque trovare pronta all’appuntamento, anzi la macchina organizzativa comunale guidata dall’ingegner Paolo Ceccotti ha mostrato una grande capacità di flessibilità e adattamento per fronteggiare l’emergenza imposta dal clima.

Ieri sera il tufo era in condizioni perfette e il Palio si è potuto correre senza problemi da questo punto di vista.

Ora si guarda già ad agosto. Domenica prossima l’appuntamento con l’estrazione delle Contrade per la Carriera dell’Assunta. Corrono d’obbligo Torre, Drago, Bruco, Pantera, Oca, Aquila, Istrice. Con la Civetta che sconta un Palio di squalifica, sono nove le Contrade che sperano nella sorte per l’ultimo appuntamento paliesco dell’annata, per cercare di conquistare il drappellone dipinto da Marco Lodola: Chiocciola, Onda, Tartuca,, Nicchio, Giraffa, la Selva che sarà in Piazza con il Palio appena vinto, Leocorno, Lupa e Valdimontone le uniche che rischiano di non correre mai nel 2023 (oltre alla Civetta squalificata).