Piatti con il pane protagonisti in Camollia

Conto alla rovescia per ’La Giornata della Ristorazione’. La presentazione sarà fatta durante una iniziativa in un ristorante, nella giornata di venerdì, nello specifico da Bobbe e Davide, Osteria il Vinaio, in via di Camollia a Siena. Qui ci saranno Daniele Pracchia, direttore generale di Confcommercio di Siena, e Luisella Bartali (foto), responsabile Turismo, e ci saranno i ristoratori a presentare i piatti a base di pane che si troveranno nei ristoranti senesi e i motivi dell’adesione a questo evento che unisce tutta Italia. Saranno presenti Aldo Liguoro del ristorante Gusto Secondo Me di Barberino val d’Elsa, a confine con Poggibonsi, Mirella Stiaccini dell’ Antica Trattoria La Torre a Castellina in Chianti, Roberta Ancillotti del Ristorante Alcide di Poggibonsi, Bobbe e Davide dell’Osteria il Vinaio.

’La Giornata della Ristorazione 2023’ infatti è un’iniziativa ideata da Fipe Confcommercio, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, per valorizzare e rafforzare i valori ed il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana. L’obiettivo è riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: l’ospitalità.

Al centro della giornata ci sono i valori di accoglienza, convivialità, economia, cura, cultura, memoria, ambiente che sono nella Carta dei valori della Ristorazione Italiana di Fipe, presentata a Siena durante Wine&Siena 2022. E’ dunque il pane il principale Leitmotiv della festa della ristorazione, l’interprete, metaforico e reale, che connetterà trasversalmente tutte le iniziative volte a celebrare il Valore dell’ospitalità.